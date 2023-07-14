İstanbul Finans Merkezi'nde çalışan inşaat işçileri eyleme başladı

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çalışan, inşaat işçileri koğuşlarında yaşanan su kesintisi ve yemek sorunları nedeniyle eyleme başladı.

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İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çalışan, aralarında İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyelerinin de bulunduğu işçiler, kamp bölgesinde eyleme başladı.

İşçilerin eyleme koğuşlarında yaşanan su kesintisi ve yemek sorunları nedeniyle başladığı belirtildi. 

YÖNETİM İSTİFA SLOGANLARI

Eyleme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İnşaat-İş Sendikası, "İnşaat işçilerine dayatılan kölece çalışma koşullarına karşı Finans Merkezi Şantiyesinde işçi arkadaşlarımız ve üyelerimiz kamp bölgesinde "Yönetim İstifa" sloganlarıyla eylemi sürdürüyor" ifadelerini kullandı. 

DEV-Yapı-İş Sendikası ise yaptığı açıklamada, "Finans Merkezi Şantiyesi Limak Holding'e ait kampların koğuşlarında yaşanan su kesintisi ve yemek sorunlarından kaynaklı aralarında üyelerimizin de olduğu inşaat işçileri eyleme geçtiler" diye yazdı. 

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