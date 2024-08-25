İstanbul Fatih'te Otel Yangını! Pencerelerden Kurtarıldılar

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Molla Gürani Mahallesi, Muratpaşa Sokak'ta bulunan otelin bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PENCERELERDEN KURTARILDILAR

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, diğer yandan otelde bulunanları tahliye etti. Üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle pencereden alınarak kurtarıldı.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılırken, bir kişi ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar