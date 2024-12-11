İstanbul Fatih'te Korku Dolu Anlar! 2 Katlı Metruk Bina Çöktü: 3 Bina Tahliye Edildi

İstanbul Fatih'te Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta saat 23.00 sıralarında 2 katlı metruk bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan çalışmada kimsenin içeride olmadığı tespit edildi.

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan binadaki çökme riski nedeniyle, bitişiğindeki 2 bina ve karşısındaki bir bina tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA