İstanbul Esenyurt'ta Kadın Cinayeti

Kadına şiddetin son adresi İstanbul oldu. Esenyurt'ta meydana gelen olayda Melik A. isimli erkek birlikte olduğu Burcu S. isimli kadını silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Burcu S., ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Melik A. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA