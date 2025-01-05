İstanbul Esenyurt'ta Kadın Cinayeti
Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Melik A. isimli erkek, Burcu S. isimli kadını silahla katletti.
Kadına şiddetin son adresi İstanbul oldu. Esenyurt'ta meydana gelen olayda Melik A. isimli erkek birlikte olduğu Burcu S. isimli kadını silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Burcu S., ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Melik A. ise hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA