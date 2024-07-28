İstanbul Esenler'de Hastane Yangını!

İstanbul Esenler'deki özel bir hastanede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hastalar hızlıca tahliye edildi, ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.

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İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Burada tedavi gören hastalar, önlem olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.

İstanbul Esenler'de Hastane Yangını! - Resim : 1

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: Ajanslar

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