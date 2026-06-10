İstanbul Emniyeti'nden 'Çıplak Arama' İddiasına Yanıt

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB davasında tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında çıplak aramaya maruz kaldığı yönündeki iddiasını yalanladı. Emniyet, tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü bildirdi.

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İstanbul Emniyeti'nden 'Çıplak Arama' İddiasına Yanıt
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB davasında tutuklu bulunan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığı ve tehdit edildiği yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Emniyet, gözaltı işlemleri sırasında mevzuata aykırı herhangi bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yürütülen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçlerinin Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargı denetimine açık usuller çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

TÜRKER NE DEMİŞTİ?

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatoş Pınar Türker, dün görülen duruşmada Vatan Emniyet'te çıplak aramaya maruz kaldığını ve çocukları üzerinden tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi

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