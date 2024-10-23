İstanbul Eminönü-Bursa Feribotunda Bomba İhbarı!

İstanbul'da Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapan feribotta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Feribotta bulunan 380 yolcu tahliye edilirken, ihbar asılsız çıktı. Sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

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İstanbul Eminönü-Bursa Feribotunda Bomba İhbarı!

İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. İçerde bulunan 380 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

BİR BUÇUK SAAT ARAMA YAPILDI

Tahliye sonrası polis ekipleri, bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

İhbar nedeniyle 19.30'da yapılması planlanan İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferinin iptal edildiği öğrenildi. Yolcular farklı bir gemiye aktarılırken, sefer yaklaşık 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

Kaynak: İHA

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