'İstanbul depremi kaçınılmaz' dedi ve uyardı: Prof. Yılmaz'dan kritik açıklama

Uzaklığı ve büyüklüğü oranında etkilemeye devam edecektir. Doğrudan bir Edirne fayı yok ama Kuzey Anadolu Fayı hareket ettiği zaman Edirne'nin zemininde bu depreme karşı dayanamayacak çok fazla bina var. Çünkü zeminin belli bir kısmı, Edirne'nin temelinde çok güçlü olmayan zemin çok fazla bulunuyor" ifadelerini kullandı.