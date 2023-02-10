İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz

Türkiye Kahramanmaraş'taki depremlerle sarsılırken Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Kahramanmaraş'taki depremler öncesinde bölgeye dikkatleri çeken Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak da açıklama yaptı.

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İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz - Resim: 1

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yıkılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı.

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İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz - Resim: 2

Katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak "Artık uzatmalara oynuyoruz" dedi.

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İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz - Resim: 3

Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

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İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz - Resim: 4

"İLK YAPMAMIZ GEREKEN YAPI STOĞU"

"İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapının insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunları yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.

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