İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz

"İLK YAPMAMIZ GEREKEN YAPI STOĞU"

"İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapının insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunları yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.