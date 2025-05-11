İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi. Yağışlar özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3-4 gün boyunca kuvvetli olacak. Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına Cuma günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Çelik, yağışların kuvvetinin batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

YAĞIŞLAR BİR HAFTA SÜRECEK

Yağışların 1 hafta boyunca sürmesinin beklendiğini dile getiren Çelik, "Yağışlar özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3-4 gün boyunca kuvvetli olacak" dedi.

Çelik, şu anda mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, iç kesimlerde 1-2 derece daha düşeceğini, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinde olacağını aktardı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını vurgulayan Çelik, salı ve çarşamba günü başkentte gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Çelik, Başkentte bu hafta en yüksek sıcaklığın 20 derece olacağını kaydetti.

İstanbul'da da havanın çok bulutlu olacağını aktaran Çelik, "Salı günü batı çevrelerde ve kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 20 derece civarında olacak" dedi.

Çelik, İzmir'de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 26-27 derece civarında olacağını bildirdi.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTASI

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritası yayımlandı. Buna göre Pazartesi günü Trakya'nın batısı, İç Anadolu ve Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim : 1

Salı günü ise Trakya'nın batısında gök gürültülü sağanak, Marmara'da rüzgar, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak etkili olacak.

İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim : 2

Çarşamba günü yurdun batısında bulutlu hava hakimken Ankara ve çevre iller, Doğu Karadeniz, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim : 3

Perşembe günü ise Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim : 4

Cuma günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi Kuzey Ege illerinde ve Doğu Anadolu'daki Hakkari Şırnak, Siirt, Van ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul Dahil Çok Sayıda İlde Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor - Resim : 5

Kaynak: AA

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