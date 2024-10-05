İstanbul Dahil Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı; Kuvvetli Sağanak Geliyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıklarının 1-3 derece azalacağı belirtilirken, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji verilerine göre; Edirne, İstanbul, Kırklareli, Bursa ve İzmir'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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İstanbul Dahil Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı; Kuvvetli Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 11°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 22°C
Az bulutlu

KARS 4°C, 19°C
Az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C
Az bulutlu

VAN 7°C, 21°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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