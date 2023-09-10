İstanbul dahil birçok kent için kuvvetli sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAKARYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu