İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şehir içi ulaşım açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1 Mayıs nedeniyle kapanan bazı hatların açıldığını, bazı hatlarının ise henüz kapalı olduğunu duyurdu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şehir içi ulaşım açıklaması

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğü belirtildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı aktarılan açıklamada, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu kaydedildi.

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