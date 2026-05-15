İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Askıya Alındı

Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari gemi, kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği için boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari geminin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği belirtilerek bu nedenle boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı açıklandı.

Kaynak: DHA

