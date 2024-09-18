İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gemi trafiğinin ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır."
Kaynak: AA