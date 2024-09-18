İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır."

Kaynak: AA