İstanbul Boğazı’nda Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul Boğazı'nda Ortaköy açıklarında denizde ilerleyen kaptan su üstünde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark etti. İddiaya göre ellerinin hareket ettiğini fark etmesi üzerine kaptan su üstündeki kişiye, "Canlı mısın hey yaşıyor musun" diyerek seslendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin bota alarak karaya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda ölen kişinin Emin Şimşek (63) olduğunu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladığını tespit etti.

Olay, 31 Aralık Çarşamba günü saat 13.45 sıralarında İstanbul Boğazı'nda Ortaköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denizde gemiyle ilerleyen kaptan, suyun üstünde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gördü. İddiaya göre ellerinin hareket ettiğini fark etmesi üzerine kaptan denizdeki kişiye, "Canlı mısın hey yaşıyor musun" diye seslendi. Yanıt alamaması üzerine kaptan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

'CANLI MISIN YAŞIYOR MUSUN?'

Kısa sürede Ortaköy açıklarına gelen ekipler, su üstünde hareketsiz halde bulunan kişiyi tekneye aldı ardından da Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde erkek olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ölen kişinin Emin Şimşek olduğu belirlendi.

Şimşek’in öğle saatlerinde Murat T.’ye (35) ait 34 PN 5707 plakalı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne geldiği ve araçtan inerek korkulukları aştığı ardından da atladığı ortaya çıktı. Şimşek’in cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA