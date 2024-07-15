İstanbul Boğazı'na Gemi Sürüklendi: Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörlerimiz ile KEGM-8 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

Kaynak: ANKA