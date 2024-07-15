İstanbul Boğazı'na Gemi Sürüklendi: Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi makine arızası verdi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerine sürüklenen gemiye yardım için kıyı emniyetine bağlı iki römorkör ile bir bot yönlendirildi.

İstanbul Boğazı'na Gemi Sürüklendi: Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörlerimiz ile KEGM-8 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

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Kaynak: ANKA

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