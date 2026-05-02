İstanbul Boğazı 'Yat Yarışı' Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race' yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı’nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatıldığı 18.40’da ise açılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: