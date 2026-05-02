İstanbul Boğazı 'Yat Yarışı' Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race' yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı’nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatıldığı 18.40’da ise açılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

