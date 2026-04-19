İstanbul Boğazı Sis Altında

İstanbul'da sabah saatlerinde kendisini gösteren sis etkili oldu. Sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nda trafik yeniden normale döndü.

Son Güncelleme:
İstanbul'da başta yüksek kesimler olmak üzere İstanbul Boğazı'nda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis görüldü.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı.

BOĞAZ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Sis yoğunluğunun azalmasıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı sis
