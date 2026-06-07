İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yarış nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

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İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11:00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

YARIŞLAR 17:00'YE KADAR SÜRECEK

Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi. Yarışların saat 17:00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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