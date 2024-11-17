İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

Rusya'dan Kocaeli'ne gitmekte olan 'Nazan' isimli tankerin dümeni kitlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.

İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

Rusya'dan Kocaeli'ne gitmekte olan 114 metre uzunluğundaki 'Nazan' isimli tankerde, İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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