İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Açıldı

İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin yeniden açıldığı bildirildi.

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İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Açıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi. Gemi trafiğinin saat 17.00'den itibaren yeniden açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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