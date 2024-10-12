İstanbul Boğazı Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’den Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 Römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı."

Kaynak: AA-DHA-İHA