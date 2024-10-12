İstanbul Boğazı Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı

İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı. Gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’den Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 Römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı."

İstanbul Boğazı Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı - Resim : 1

İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldıİstanbul Boğazı Gemi Trafiğine KapatıldıGüncel
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Kaynak: AA-DHA-İHA

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