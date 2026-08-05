İstanbul Boğazı Çift Yönlü Gemi Trafiğine Kapatıldı

İstanbul Beykoz, Keçilik Koyu önlerinde Panama bayraklı 'Vela Prime' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaz'a kuzeyden giriş yapan geminin arızalandığı belirtilerek, Büyükdere mevkisinde yeniden kuzey yönüne döndürülen geminin Kurtarma-11 ve Kurtarma-3 römorkörleri eşliğinde Kilyos Demir Sahası'na götürüldüğü kaydedildi.

Panama bandıralı "Vela Prime" isimli geminin kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA-DHA

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