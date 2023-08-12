İstanbul Beşiktaş'ta bina çöktü: Göçük altındaki 2 kişi kurtarıldı

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Beşiktaş Kuruçeşme'de tarihi bir binanın duvarı, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü.

Göçük altında kalan 2 kişiden 21 yaşındaki Dursun Bayar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan ve stajyer mimar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atilla Aydın'ı kurtarmak için K-9 köpeğiyle arama yaptı.

Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü.

Ekiplerin, göçük altında kalan başka biri olup olmadığına dair arama çalışması sürüyor

Kaynak: İHA