İstanbul Beşiktaş'ta bina çöktü: En az 1 kişi enkaz altında

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eşiktaş Kuruçeşme'de tarihi bir binanın duvarı, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü. Enkaz altında kalan restorasyon çalışmasında çalışan stajyeri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay, Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı tarihi bir binanın restorasyonu sırasında duvarda çökme meydana geldi. Olayda restorasyon çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki stajyer duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan genci kurtarmak için çalışmalar devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA