İstanbul Barosu'ndan Yeni Adli Yıl Açılışında 'Bağımsız Yargı' Vurgusu

Adli tatil bugün itibariyle resmen sona erdi. İstanbul Barosu, 2024-2025 adli yılını Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'nde yapacağı törenle başlattı.

Törenin ardından ise adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Baro yöneticilerinin ve üye avukatların katıldığı açıklamada “Hukuk Devletine Saygı” pankartı taşındı.

Açıklamayı okuyan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, “Yeni Adli Yılın; Avukatların öldürülmediği, şiddete uğramadığı, mesleğimizin ifası için gittikleri adliyelerde, cezaevlerinde, göç idarelerinde ve karakollarda engellenmediği, ekonomik sorunlarının çözüldüğü bir adli yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.



‘AYM KARARLARININ UYGULANMADIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’

“Ülkemizde bugün yargı bağımsızlığı ve yargıya güven kalmamıştır” diyen Saraç şunları söyledi: “Yeni Adli Yıla girerken ne yazık ki yargının daha da bağımlı hale geldiği ve yargı makamlarının önemli konularda mevcut iktidardan bağımsız karar veremediği örneklerle dolu ve yargıya güveni temelinden sarsan, hukuk devletini derinden yaralayan, tutukluluğun gözdağı, cezalandırma ve baskı aracı olarak kullanıldığı dönemlerden geçiyoruz.

Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, savunmanın etkisiz kılındığı ve sadece şekilsel olarak var edilmek istendiği bir sistemde ne hukuk devletinden, ne adaletten ve ne de demokrasiden bahsedilemez. Yargının bağımsız olan yeganeunsuru savunmanın temsilcisi olan avukatlar ve onların meslek örgütü olan barolar daha da önem kazanmıştır. “

‘CAN ATALAY SERBEST BIRAKILMALI’

Milletvekilliği düşürülen, TİP Hatay Milletvekili avukat Can Atalay’a da açıklamasında yer veren Saraç, “AYM’nin “Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde” olduğuna ilişkin kararı derhal uygulanmalı, meslektaşımız Hatay Milletvekili Av. Ş. Can Atalay serbest bırakılmalıdır!” çağrısında bulundu.

Avukatların sorunlarına da değinen Saraç, “Hukuk fakülteleri açılmasına artık son verilmelidir. Mevcutların belli standartlarda eğitim vermeleri için kriterlerolmalı, bunlara uymayanlar kapatılmalıdır.

Kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük haklarına ilişkinsöz verilmesi, haklı beklenti ilkesine aykırı olarak bugüne kadar bir iyileştirme yapılmamıştır” diye konuştu.



Saraç yeni adli yılı kutlayarak sözlerine son verdi.