İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım Açıklaması

İstanbul Barosu sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği’nin 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde aldığı karara ilişkin açıklama yaptı. Baro'nun açıklaması şu şekilde:

“25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla Beyoğlu ilçe sınırlarında OHAL uygulamalarını aratmayan sahneleri yaşadık. Valiliğin, kadınların Anayasal ve Uluslararası Hukuktan doğan haklarının ihlali anlamına gelen kararına, kolluk güçlerinin sokak ortasında uyguladığı şiddet ve gözaltılar eşlik etti.

İstanbul Barosu olarak oluşturduğumuz kriz merkezi ve Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde meslektaşlarımızla gözaltına alınan 169 kişinin durumunu yakından takip ettik. Aralarında 3 meslektaşımızın da bulunduğu 159 kadın dün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla bugün serbest kaldı. Ayrıca, gözaltılar arasında bulunan 3 göçmenin Geri Gönderme Merkezi’nde olduğu bilgisine ulaştık. Her 3 göçmene de adli yardım biriminden avukat atandı ve durumlarını yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA