İstanbul Barosu'na Terör Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma gerekçesi olarak Suriye’de hayatlarını kaybeden Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’e dair İstanbul Barosu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gösterildi.

Savcılığın, hayatlarını kaybeden kişilerin PKK terör örgütü mensubu olduklarını belirterek yaptığı açıklamada "PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi