İstanbul Barosu Olağanüstü Kurultaya Gidecek

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın İstanbul Barosu’nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerine, "Terör örgütü propagandası yapma" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla görevlerine son verilmesi talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kaboğlu ve baro yönetim kurulu hakkında açılan davaya ilişkin açıklamada "İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni başkan ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır” denilmişti.

KİMLER HAKKINDA DAVA AÇILDI?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi isteniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi