İstanbul Ataşehir'de Büyük Yangın

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği iş yerinde yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

OTEL TAHLİYE EDİLDİ

İş yerinin arkasında bulunan otel, güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA