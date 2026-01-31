İstanbul Ataşehir'de Büyük Yangın

İstanbul Ataşehir'de 4 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi. Alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
İstanbul Ataşehir'de Büyük Yangın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği iş yerinde yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

OTEL TAHLİYE EDİLDİ

İş yerinin arkasında bulunan otel, güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Ataşehir'de Büyük Yangın - Resim : 1

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Yangın
Son Güncelleme:
Cizre'de Feci Kaza! Şarampole Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var Cizre'de Feci Kaza! Şarampole Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Özgür Özel'den Suriye Mesajı: 'Huzuru ve Refahı Türkiye'yi de Kazandıracak' 'Huzuru ve Refahı Türkiye'yi de Kazandıracak'
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama