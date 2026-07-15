İstanbul Arnavutköy'de Fabrika Yangını

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Yangın, saat 10.30 sıralarında Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki başka bir fabrikaya da sıçradı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, zabıta, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Müdahale sırasında Abdullah Gül Caddesi trafiğe kapatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA