İstanbul Arnavutköy'de Fabrika Yangını

Arnavutköy Bolluca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı fabrikanın bitişiğinde başka fabrikalarında olduğu öğrenilirken, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 10.30 sıralarında Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki başka bir fabrikaya da sıçradı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, zabıta, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Müdahale sırasında Abdullah Gül Caddesi trafiğe kapatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
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