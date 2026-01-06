İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli... TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Birçok İlin Kura Tarihi Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilin kura tarihleri belli oldu. İstanbul ve Ankara kura çekimleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme:
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli... TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Birçok İlin Kura Tarihi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini bildirdi. Kurum, İstanbul ve Ankara kura çekimlerini Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

İSTANBUL VE ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul ve Ankara için kura tarihleri de açıklandı. Ankara kurası 5 Şubat'ta, İstanbul kurası ise 9-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği konut projesinde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Kurum, "5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvurusu geçerli sayıldı. Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul’dan oldu. Ankara’dan 287 bin 94, İzmir’den ise 221 bin 921 başvuru yapıldı" dedi. Kurum, "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" diye konuştu.

Çekiliş tarihleri şöyle:

  • 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars
  • 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan
  • 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl
  • 11 Ocak’ta Artvin ve Tunceli
  • 5 Şubat’ta Ankara
  • 11 Şubat'ta Çankırı ve Bursa
  • 12 Şubat’ta Bolu
  • 13 Şubat’ta Eskişehir ve Balıkesir
  • 15 Şubat’ta Konya ve Çanakkale
  • 16 Şubat’ta Edirne
  • 17 Şubat’ta Karaman ve Tekirdağ
  • 18 Şubat’ta Mersin ve Kırklareli
  • 20 Şubat’ta Adana ve Kocaeli
  • 22 Şubat’ta Afyonkarahisar
  • 24 Şubat’ta Uşak
  • 25 Şubat’ta Isparta
  • 26 Şubat’ta Burdur
  • 27 Şubat’ta Denizli
  • 3 Mart'ta Muğla
  • 4 Mart’ta Aydın
  • 5 Mart’ta Manisa
  • 6 Mart’ta İzmir
  • 9–12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul.
500 Bin Sosyal Konutta Beklenen Gün Geldi! İşte Kura Yapılacak İlk İl ve Kura Saati…500 Bin Sosyal Konutta Beklenen Gün Geldi! İşte Kura Yapılacak İlk İl ve Kura Saati…Güncel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
TOKİ Konut Murat Kurum
Son Güncelleme:
Samsun Merkezli 19 İlde 'Çocuk Müstehcenliği' Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında 19 İlde 'Çocuk Müstehcenliği' Operasyonu
Ünlü Yapımcı Timur Savcı’nın Test Sonucu Çıktı: Saç Örneğinde Kokain Tespit Edildi Ünlü Yapımcı Timur Savcı’nın Sonuçları Çıktı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi
Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza
Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
Kapalıçarşı'daki Kara Para Ağına Yeni Operasyon: 80 Gözaltı Kararı Kapalıçarşı Operasyonunda Dördüncü Dalga
İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor: 29 ölü, 1200’den Fazla Gözaltı! İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor!