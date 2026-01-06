İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli... TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Birçok İlin Kura Tarihi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini bildirdi. Kurum, İstanbul ve Ankara kura çekimlerini Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

İSTANBUL VE ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul ve Ankara için kura tarihleri de açıklandı. Ankara kurası 5 Şubat'ta, İstanbul kurası ise 9-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği konut projesinde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Kurum, "5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvurusu geçerli sayıldı. Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul’dan oldu. Ankara’dan 287 bin 94, İzmir’den ise 221 bin 921 başvuru yapıldı" dedi. Kurum, "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" diye konuştu.

Çekiliş tarihleri şöyle:

8 Ocak’ta Bitlis ve Kars

9 Ocak’ta Muş ve Ardahan

10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl

11 Ocak’ta Artvin ve Tunceli

5 Şubat’ta Ankara

11 Şubat'ta Çankırı ve Bursa

12 Şubat’ta Bolu

13 Şubat’ta Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat’ta Konya ve Çanakkale

16 Şubat’ta Edirne

17 Şubat’ta Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat’ta Mersin ve Kırklareli

20 Şubat’ta Adana ve Kocaeli

22 Şubat’ta Afyonkarahisar

24 Şubat’ta Uşak

25 Şubat’ta Isparta

26 Şubat’ta Burdur

27 Şubat’ta Denizli

3 Mart'ta Muğla

4 Mart’ta Aydın

5 Mart’ta Manisa

6 Mart’ta İzmir

9–12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul.

Kaynak: Türkiye Gazetesi