İstanbul Adliyesi'nden 2 başsavcı vekili ve 30 savcı görevlendirildi

İstanbul Adliyesi'nde görevli 2 başsavcı vekili, 30 savcı, 23 zabıt katibi ve 2 güvenlik görevlisinden oluşan ekip, deprem bölgesinde çalışmak üzere Hatay'a hareket etti.

İstanbul Adliyesi'nden 2 başsavcı vekili ve 30 savcı görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulunca, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle gönüllü olarak bölgede çalışmak isteyen savcılar içerisinden iki 2 cumhuriyet başsavcı vekilinin görevlendirildiği belirtildi.

Başsavcı vekilleri ile 30 savcı, 23 zabıt katibi, 17 şoför ve 2 güvenlik görevlisinin Hatay'da görev yapmak üzere sabah saatlerinde yola çıktığı vurgulanan açıklamada, 14 araç ve 1 tır yardım malzemesinin de bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket
İç Hastalıkları Uzmanı anlattı: 'Hipotermisi olan kişiye doğrudan ısı uygulamayın' İç Hastalıkları Uzmanı anlattı: 'Hipotermisi olan kişiye doğrudan ısı uygulamayın'
Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor
Sınav için gittiği Kahramanmaraş’ta enkazda can verdi Sınav için gittiği Kahramanmaraş’ta enkazda can verdi
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı
Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın
Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun