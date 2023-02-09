İstanbul Adliyesi'nden 2 başsavcı vekili ve 30 savcı görevlendirildi
İstanbul Adliyesi'nde görevli 2 başsavcı vekili, 30 savcı, 23 zabıt katibi ve 2 güvenlik görevlisinden oluşan ekip, deprem bölgesinde çalışmak üzere Hatay'a hareket etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulunca, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle gönüllü olarak bölgede çalışmak isteyen savcılar içerisinden iki 2 cumhuriyet başsavcı vekilinin görevlendirildiği belirtildi.
Başsavcı vekilleri ile 30 savcı, 23 zabıt katibi, 17 şoför ve 2 güvenlik görevlisinin Hatay'da görev yapmak üzere sabah saatlerinde yola çıktığı vurgulanan açıklamada, 14 araç ve 1 tır yardım malzemesinin de bölgeye gönderildiği kaydedildi.
Kaynak: AA