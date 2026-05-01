İstanbul 1 Mayıs'ına Emniyet'ten Sıkı Takip

İstanbul'da 1 Mayıs için 2 adrese izin verilirken, bazı gruplar Taksim'e çıkmak için Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de toplandı. Polis ekiplerinin müdahalelerinde en az 366 kişi gözaltın alındı.

İSTANBUL 1 MAYIS'INA YAKIN TAKİP

Kentte geniş güvenlik önlemleri alırken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin kentin birçok kısmında gerçekleştirilen kutlamalar havada ve karada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı 35 bin kamerayla takip edildi.

Kentteki güvenlik önlemlerini yerinde takip eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte çalışmaları anlık olarak izledi.

Kaynak: DHA