İşsiz Kalınca Kendi İşini Kurdu! 5 Yılda Köşeyi Döndü

Türkiye'de 1960'lı yıllarda 1 milyonun üzerinde olan manda sayısı, 2022'de 121 bin 77 olarak kayıtlara geçerken, sayıları son zamanlarda azalan bufalo ırkı manda sayısı, bu yıl 158 bin 514 olarak kayıtlara geçti. Popülasyonun azalmasıyla manda sütü ve ürünlerini tüketenler ciddi bir temin sorunu yaşamaya başladı.

Bu durum genç girişimci Pelin Barlas'ı (33) teşvik etti. İstanbul'da özel bir üniversitede iletişim fakültesinden 2015 yılında mezun olduktan sonra Antalya'daki ailesinin yanına dönen Pelin Barlas, 4 yıl kendi alanında iş aradı. Bu süreçte manda yetiştiriciliğinin azalması sonrası süt ve süt ürünlerinin teminindeki zorluğu fark eden Barlas, bu sorunu çözerek iş sahibi oldu.

SÜT SATARAK HAYVAN SAYISINI ARTIRDI

Babasının 1980'li yıllarda kurup, bir süre hayvancılık yaptıktan sonra devam ettiremediği Antalya'daki atıl çiftliği aktifleştiren Barlas, 2019'da 3'ü anaç, 11 manda satın aldı. Manda sütü satışından elde ettiği gelirle hayvan sayısını kısa sürede artıran Barlas, çiftlikteki konteynerde yaşayıp, gününü hayvanlarla ilgilenerek geçirdi. 5 yılda 70 manda, 15 inek sayısına ulaşan Barlas, her gün hayvanların yemini verip ahırlarında temizlik yaparak, hayvancılığın zorluğuna rağmen kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşadı.

VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜNDE OKUDU

Yeni mesleğinde başarılı olmak için eğitimini de sürdüren Barlas, hayvancılıkla uğraştığı süreçte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra tarım teknolojisi öğrenimini sürdürüyor. Günlük süt satışından çiftliğinin masrafını karşılayan Barlas, elde ettiği geliri artırdıkça hayvan sayısını çoğaltmak istediğinden bahsetti.

'YAPAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜLER'

İşe başladığı günlerde yakın çevresinin bu işi yapamayacağımı düşündüğünü söyleyen Pelin Barlas, "Mezun olduktan sonra iş arama sürecinde ahırımız boş duruyordu. Babam 1980'li yıllarda besicilik yapmıştı. Bir inek alıp, vaktimizi boş geçirmek istemedim. Babamın tavsiyesiyle manda aldık. 2019'da 11 mandamız vardı, şu anda 70'e ulaştı. Severek yapıyorum. Yakın çevrem yapamayacağımı düşünüyordu. Müşterilerim beni görünce şaşırıyor. Sabahları hayvanların sağımı oluyor, sütleri paketleyip, buzağının sütlerini veriyorum. Hayvanların yemlerini verdikten sonra az da olsa kendime vakit ayırıyorum. Akşam da aynı şekilde sağım, yemleme ve buzağıları besleme yapıyorum. 'Koku seni rahatsız etmiyor mu' diyenler oluyor. Ahıra girince alıştığımdan kokuyu hissetmiyorum. Hayvanları, hayvancılığı seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA