İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa Baskınına Ankara'dan Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınayarak, söz konusu eylemin bölgedeki gerilimi tırmandırabilecek provokatif bir adım olduğunu belirtti.

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İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa Baskınına Ankara'dan Sert Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan ve beraberindeki aşırılık yanlısı gruplar tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınayan bir açıklama yayımladı.

'OLDUBİTTİ OLUŞTURMA GİRİŞİMLERİ'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti oluşturma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Filistin
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