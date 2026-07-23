İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa Baskınına Ankara'dan Sert Tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınayarak, söz konusu eylemin bölgedeki gerilimi tırmandırabilecek provokatif bir adım olduğunu belirtti.
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan ve beraberindeki aşırılık yanlısı gruplar tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınayan bir açıklama yayımladı.
'OLDUBİTTİ OLUŞTURMA GİRİŞİMLERİ'
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti oluşturma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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