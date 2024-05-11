İsrail'in Eurovision’a katılımını sorgulayan Hollanda yarışmadan men edildi

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın, İsrail'le ilgili bir soruya verdiği yanıt nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiği duyuruldu.

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İsrail'in Eurovision’a katılımını sorgulayan Hollanda yarışmadan men edildi

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği duyuruldu.

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Hollandalı temsilci Klein, İsrailli temsilcinin yarışmaya katılımını sorgulamıştı
İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir'in hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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