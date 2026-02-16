İsrail'in Batı Şeria Kararına Bakan Gürlek'ten Tepki: 'Asla Kabul Edilemez'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerini genişletme kararına sert tepki gösterdi. Gürlek, söz konusu adımın uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına desteğini sürdüreceğini belirtti.

İsrail'in Batı Şeria Kararına Bakan Gürlek'ten Tepki: 'Asla Kabul Edilemez'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gürlek "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle;

"İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Konteyner Cinayetinde Kan Donduran Detaylar: Durdona Khokimova'nın Ailesi İlk Kez Konuştu Konteyner Cinayetinde Kan Donduran Detaylar: Durdona Khokimova'nın Ailesi İlk Kez Konuştu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'la Görüşmek İçin Yola Çıktı DEM Parti Heyeti İmralı İçin Yola Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi
Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama: Kaç Büyüklüğünde Olacak? Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama