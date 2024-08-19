İsrail'den Gelen Tohumlar Sivas'a Ekildi: Verimi Yüksek, Toplaması Zor

KÖYLERİN ÇOĞUNDA İTHAL TOHUM KULLANILIYOR



Çiftçilerin genelde İsrail tohumu tercih ettiğini belirten Helvacıoğlu, “Bu ithal tohumlar bir kez ekiliyor. Diğer sene tekrar ekilmesi mümkün değil. Bu nedenle çiftçi yeniden tohum alıyor. İthal tohumların verimi biraz daha yüksek oluyor. Bizim ata tohumlarımızın verimi az olsa da sürekliliği var. Her sene mahsulü topluyorum tohumlarını çıkartıp kurutuyorum. Tohumlarımı kendim fideliyorum. İsrail tohumunda böyle bir seçenek yok. Sivas’ın çoğu köyünde bu ithal tohum ekiliyor. Bir sene ekiliyor diğer sene bir ton para dökülüyor. Biz çok büyük beklentilerle bu ekimi yapmadık. Tarımı sevmeyen yapamaz” şeklinde konuştum.