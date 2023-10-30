İsrail Türkiye ve Filistin Kızılay depolarını vurdu!

İsrail hava saldırısında Türkiye ve Filistin Kızılay'ının deposunu vurdu. İçinde AFAD'ın da bulunduğu binada büyük hasar oluştu.

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İsrail Türkiye ve Filistin Kızılay depolarını vurdu!

İsrail hava saldırısında Türkiye ve Filistin Kızılay'ının deposunu vurdu. İçinde AFAD'ın da bulunduğu binada büyük hasar oluştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu bu kez de Filistin Kızılayı'na ait tesis ve depoları bombaladı.

Saldırı sonrası tesis ve depolar kullanılamaz hale geldi. Vurulan depolardan Refah Sınır Kapısı'ndan sınırlı sayıda getirilen insani yardım malzemelerinin dağıtımı yapılıyordu.

Edinilen bilgiye göre İsrail'in bombaladığı yerler arasında AFAD binası da yer alıyor.

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İsrail-Filistin gerginlik Kızılay
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