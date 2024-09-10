İsrail Protestolarında Taşlanıyordu: Burger King İsmini Değiştirdi

Burger King, Türkiye'deki şubelerinin ismini değiştirdi. İsrail protestoları sırasında birçok şubesi hedef alınan ve taşlanan Burger King, Türkiye özelinde isim değişikliğine gitmeye karar verdi. Burger King'in yeni ismi ise duyanları şaşırttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
İsrail Protestolarında Taşlanıyordu: Burger King İsmini Değiştirdi - Resim: 1

İsrail’in Filistin’e uyguladığı soykırım saldırıları sonrası, Türkiye’deki bir kesim tarafından hedef alınan ve şubeleri taşlanan Burger King, yeniliğe gidiyor. Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye’deki markasını 'Börgır' olarak yeniden adlandırdı. Bu değişiklik, markanın Türkiye'deki kültürel yapıya ve yerel dile daha fazla uyum sağlama amacıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, 'Börgır' ismiyle hizmet vermeye başlayan restoran zincirinin, menülerinde de Türkçeleştirilmiş isimler kullanmayı planladığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Burger King Filistin
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Fiyatları Belli Oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Kadar? Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Fiyatları Belli Oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Kadar?
Koç Holding’ten Bir İlk: Satış Gerçekleşti Koç Holding’ten Bir İlk: Satış Gerçekleşti
Olimpiyat Ödülleri Sporculara Dağıtıldı! İşte Yusuf Dikeç'e Verilen Para Ödülü Olimpiyat Ödülleri Sporculara Dağıtıldı! İşte Yusuf Dikeç'e Verilen Para Ödülü
İfadesi Ortaya Çıktı, Narin'in Amcasına Açık Açık Soruldu: "Annesiyle Bir İlişkin Var mı?" İfadesi Ortaya Çıktı, Narin'in Amcasına Açık Açık Soruldu: "Annesiyle Bir İlişkin Var mı?"
Yılın İlk Hasadı Başladı: Sınırın Sıfır Bölgesinde Yetiştirilip Tüm Türkiye'ye Dağıtılıyor Yılın İlk Hasadı Başladı: Sınırın Sıfır Bölgesinde Yetiştirilip Tüm Türkiye'ye Dağıtılıyor
SGK Milyonlarca Kişiye Mesaj Gönderdi: Bu Ödemeyi Yapmayanlar Hakkında İcra Başlatılacak SGK Milyonlarca Kişiye Mesaj Gönderdi: Bu Ödemeyi Yapmayanlar Hakkında İcra Başlatılacak
Yarın Tanıtılacak iPhone 16'nın Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu Yarın Tanıtılacak iPhone 16'nın Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu
Kardeşler Arasında Bu Kişiler Daha Fazla Mirastan Pay Alacak: Tapu Mirası Olanlar Dikkat Kardeşler Arasında Bu Kişiler Daha Fazla Mirastan Pay Alacak: Tapu Mirası Olanlar Dikkat
65 Bin Rus Peş Peşe Türkiye'yi Terk Etti! İşte Sebebi 65 Bin Rus Peş Peşe Türkiye'yi Terk Etti! İşte Sebebi
Varsa Telefonunuzdan Hemen Silin: Bütün Paranızı Çeken Uygulamalar Belli Oldu Varsa Telefonunuzdan Hemen Silin: Bütün Paranızı Çeken Uygulamalar Belli Oldu
Apple, iPhone 16'yı Tanıttı: Türkiye Fiyatı Belli Oldu Apple, iPhone 16'yı Tanıttı: Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Mehmet Şimşek'ten Ev Sahiplerini Korkutan Adım: Tapu Devir İşlemlerine Yeni Engel Mehmet Şimşek'ten Ev Sahiplerini Korkutan Adım: Tapu Devir İşlemlerine Yeni Engel