İsrail Protestolarında Taşlanıyordu: Burger King İsmini Değiştirdi
Burger King, Türkiye'deki şubelerinin ismini değiştirdi. İsrail protestoları sırasında birçok şubesi hedef alınan ve taşlanan Burger King, Türkiye özelinde isim değişikliğine gitmeye karar verdi. Burger King'in yeni ismi ise duyanları şaşırttı.
Kaynak: Gerçek Gündem
İsrail’in Filistin’e uyguladığı soykırım saldırıları sonrası, Türkiye’deki bir kesim tarafından hedef alınan ve şubeleri taşlanan Burger King, yeniliğe gidiyor. Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye’deki markasını 'Börgır' olarak yeniden adlandırdı. Bu değişiklik, markanın Türkiye'deki kültürel yapıya ve yerel dile daha fazla uyum sağlama amacıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, 'Börgır' ismiyle hizmet vermeye başlayan restoran zincirinin, menülerinde de Türkçeleştirilmiş isimler kullanmayı planladığı belirtildi.
Kaynak: Gerçek Gündem