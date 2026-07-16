İsrail Konsolosluğu Saldırı Girişimi İddianamesi Hazır: 14 IŞİD'li İçin İstenen Ceza Belli Oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi’nde bulunan İsrail Başkonsolosluğu’na yönelik terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenmek istenen eyleme ilişkin adli soruşturmayı tamamladı. Konsolosluk binasını hedef almak amacıyla harekete geçen ve kendilerini engellemek isteyen emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açarak 3 polisi yaralayan, 1 hücre üyesinin ise ölü ele geçirildiği kanlı saldırı girişimine dair hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

İDDİANAME 26. AĞIR CEZA'DA

Değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelilere yönelik şu suçlamalar sıralandı:

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

6136 Sayılı Kanun Kapsamında "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya

Bulundurma

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 37 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık, 14 şüphelinin her biri için "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasının yanı sıra, 19 yıldan 37 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi