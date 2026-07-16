İsrail Konsolosluğu Saldırı Girişimi İddianamesi Hazır: 14 IŞİD'li İçin İstenen Ceza Belli Oldu
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu’na yönelik eylem planı yaparken emniyet güçleriyle çatışmaya giren ve 3 polisi yaralayan terör örgütü IŞİD mensubu 14 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. Şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi’nde bulunan İsrail Başkonsolosluğu’na yönelik terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenmek istenen eyleme ilişkin adli soruşturmayı tamamladı. Konsolosluk binasını hedef almak amacıyla harekete geçen ve kendilerini engellemek isteyen emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açarak 3 polisi yaralayan, 1 hücre üyesinin ise ölü ele geçirildiği kanlı saldırı girişimine dair hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.
İDDİANAME 26. AĞIR CEZA'DA
Değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelilere yönelik şu suçlamalar sıralandı:
- Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme
- Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
- Kasten Öldürmeye Teşebbüs
- 6136 Sayılı Kanun Kapsamında "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya
- Bulundurma
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 37 YIL HAPİS İSTEMİ
Savcılık, 14 şüphelinin her biri için "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasının yanı sıra, 19 yıldan 37 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.
Kaynak: Haber Merkezi