İsrail Konsolosluğu Saldırganı İfadesinde Planı Tek Tek Anlattı! 'Kafama Sıkın Dedim Sıkmadılar'

İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun de yer aldığı plazanın önündeki polis noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 terörist yaralı 1 terörist ise ölü olarak ele geçirilmişti.

SALDIRGAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Yaralı olarak ele geçirilen ve o günden bu yana hastanede tedavi gören saldırgan Ahmet İmrak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen ve tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Onur Çelik'in ise emniyet ifadesi ortaya çıktı.

SALDIRI SABAN'IN ÖNDERLİĞİNDE PLANLANMIŞ

Sağ şekilde yakalanan iki saldırganın verdiği bilgiler ve incelemelerde saldırının Yunus Emre Saban önderliğinde yapıldığı, olay yerinde farklı araçlarla keşif yaptıkları tespit edildi.

'YAPMAYIN, ETMEYİN DEDİM'

İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin olarak gözaltına alınan 12 kişiden Onur Çelik’in eşinin saldırıdan haberdar olduğu, ifadesinde, "Yapmayın, etmeyin dedim, dinletemedim" dediği öğrenilmişti.

'SENDEN ÇIKMAYAN ÇOLUĞUN ÇOCUĞUNDAN ÇIKAR'

Saldırganın eşi Cansel Elçin'in yazışmalarda, "Bak adam Allah’ın razı olmayacağı iş yapma. Yani ne yapıyorsun bilmiyorum umarım silah ticareti falan değildir bak ona kim helal diyorsa senin çoluğun çocuğun var senden çıkmayan Allah korusun çoluk çocuğundan çıkar elinde temiz helal paranı harama bulaştırma bak kim ne yapmak istiyorsa yapsın sen emeğinle kazandığını kullan.

Bak daha dün ablam anlatmıştı eniştemin bi arkadaşı bu silah yüzünden ailesine kadar bulaşmış olay ve sadece whatsapp’tan resim ve sohbetten hiç alım satım olmadan. Gidiyorlar adamın evine her şeyi arayıp yatıyorlar sorguluyorlar" diyerek eşini uyarması dikkat çekti.

'SİLAH SATMAYI KİM AKLINA KOYDUYSA ALLAH BELASINI VERSİN'

Cansel Çelik "Cihad nedir bilmeyen cahillerin lafıyla milletin hakkında girme, benim ablamı bırak hiç kimsenin hakkına girme.Sana da tavsiyem bir insana da körü körüne inanmak ve onun doğru gördüğüyle sadece yol almak da şirk. Cihad yapıcaz diye ne şekilde ne kararlar aldığını gördük sonra da hakkını helal et biz bilmiyorduk. Silah satma kim aklına koyduysa allah belasını versin. Allah seni ıslah etsin, beni kanser ettin" ifadelerini kullanıyor.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF

Şüphelinin ifadesine göre saldırı öncesinde detaylı bir hazırlık yapıldı. İlk olarak hedef belirlenerek konsolosluk çevresinde hem gece hem gündüz keşif gerçekleştirildi. Güzergahlar incelendi, güvenlik önlemleri gözlemlendi ve saldırının nasıl yapılacağı adım adım planlandı.

SİLAH ALMAK İÇİN ARAÇLARINI SATTILAR

Hazırlık sürecinde şüpheliler araçlarını satarak silah alımı için kaynak oluşturdu. Ardından farklı kişiler aracılığıyla uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve yüzlerce mermi satın alındı. Silahları denemek amacıyla ormanlık alana gidildiği ve burada atış talimi yapıldığı da ifadede yer aldı.

Saldırı günü için ayrıca kamuflaj ekipmanları, taşıma çantaları ve mühimmat hazırlandı. Konsolosluğa giriş planı yapılırken, dikkat dağıtmak amacıyla sahte el bombası bile hazırlandığı belirtildi.

ARAÇ KİRALADILAR

Şüphelinin ifadesine göre saldırı öncesinde araç kiralama süreci kritik bir adım oldu. İnternet üzerinden ulaşılan bir oto kiralama firmasıyla iletişime geçilerek beyaz renkli bir araç günlük 1750 lira bedelle kiralandı. Araç ilk etapta 3 günlüğüne alınırken, daha sonra süre uzatıldı.

Kiralama işlemi için toplamda yaklaşık 8 bin liranın üzerinde ödeme yapıldığı, ödemenin banka üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Şüpheli, daha önce aynı firmayla çalıştığı için indirimli fiyat aldığını da ifadesinde dile getirdi.

Saldırı planının büyük kısmı bu araç üzerinden yürütüldü. Şüpheliler, keşif faaliyetlerinde, silah temininde ve son olarak olay günü konsolosluk çevresine ulaşımda kiraladıkları aracı kullandı. Araç, saldırı sırasında mühimmat ve uzun namlulu silahların taşınmasında da aktif rol oynadı.

SALDIRI SÜRECİNİ ADIM ADIM ANLATTI

İşte o ifadeler:

"Ben aracı kullanıyordum. Benim sağ tarafımda Ahmet İmrak, arka sağ tarafta Yunus Emre Sarban isimli şahıslar vardı. Araçtan inerken yanımızda silah ve sırt çantalarımız vardı.

Araç içerisinde hücum yeleği ve sırt çantalarımızı giydik. Yunus Emre Sarban isimli şahıs arkada olduğu için otobanda giydi. Ben ve Ahmet İmrak isimli şahıs ise Konsolosluğa dönmeden hareket halindeyken giydik. Prof. Ahmet Kemal Aru sokakta araçtan indikten sonra bagajdan uzun namlu av tüfeklerini aldık.

Önceden konuştuğumuz gibi önden ben tekbir getirerek sokak boyunca harekete geçip sokak boyunca servislere doğru ateş ettim. Servis aralarında üniformalı polisler de vardı. Ben de polislere doğru 5-6 el ateş ettim. Ancak vurulan polis olup olmadığını bilmiyorum.

Ben önde olduğum için Ahmet İmrak ve Yunus Emre Sarban isimli şahısların hangi taraflara gittiğini bilmiyorum. Ancak onların da tekbir seslerini duydum. Ben vuruldum, olduğum yere düştüm.

'POLİSLERE KAFAMA SIKIN DEDİM, SIKMADILAR'

Yanıma yaklaşanlar kafir polisler, kafama sıkın dedim; onlar bana sıkmadılar ve beni hastaneye getirdiler. Benim niyetim konsolosluk binasına girip insanları rehin almaktı. Rehin aldığımız şahısları video çekerek öldürecektik.

Saldırıyı öğlen saatinde planlamamızın sebebi ise öğlen arasına çıkan konsolosluk çalışanlarını rehin alıp konsolosluk binasına girmekti. İfademin akışında belirttiğim daha önce hazırlamış olduğum 2 taşı siyah bantlarla sarıp bomba süsü verdiğim malzemeyi atarak dikkat dağıtıp Konsolosluk binasına girecektim."

'SİLAHLAR BANA AİT DEĞİL'

Sorgu sırasında kendisine silahlı fotoğrafları sorulan şüpheli, "Fotoğraf kayınpederimin evinde çekildi, silahlar ona ait olabilir. Silahlar satılık olduğu için benim satmam için bana atmıştır. Ama bu silahların hiçbiri bana ait değil." ifadelerini kullandı.

İŞTE SALDIRGANLARIN GÜZERGAHI

Öte yandan teröristlerin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri İsrail Başkonsolosluğu'nun olduğu bölgeye gelene dek takip ettikleri güzergah da bu şekilde ortaya serildi.

Kaynak: tv100