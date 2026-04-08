İsrail Konsolosluğu Önündeki Saldırıda Gözaltı Sayısı Arttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulundu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

5 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Çalışmaların devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 11 oldu.

Şüphelilerden 9'unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA