İsrail Konsolosluğu Önündeki Saldırıda Gözaltı Sayısı Arttı
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 10’a yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulundu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
5 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Çalışmaların devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 11 oldu.
Şüphelilerden 9'unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
