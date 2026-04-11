İsrail Konsolosluğu Önündeki Saldırıda Flaş Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Beşiktaş Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta, İsrai Konsolosluğu'nun da bulundupu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 17 şüpheliden 12'si, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, "terör örgütü üyeliği" ve "yardım ve yataklık" suçlamalarıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

TERÖRİSTLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinde yaralı olarak ele geçirilen teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik’in hastanedeki tedavileri devam ediyor. Tedavileri tamamlanan teröristlerin de ifade işlemleri için emniyete götürülmesi bekleniyor.

Emniyetteki işlemleri süren diğer 3 zanlının sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA