İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Emniyet tarafından yapılan açıklamada 2 polisin yaralandığı ve 3 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Marmaray'da İntihar Girişimi! Seferlerde Aksama Yaşanıyor Marmaray'da İntihar Girişimi! Seferlerde Aksama Yaşanıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bursa'da Kan Donduran Vahşet: Eşini Öldürüp 15 Parçaya Ayırdı, Parçaları Çöp Kutularına Dağıttı Eşini Öldürüp 15 Parçaya Ayırdı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu: Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu
İsrail İranlıları Saat Vererek Uyardı: Uzak Durun İsrail İranlıları Saat Vererek Uyardı! 'Uzak Durun'
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Bayern Kesenin Ağzını Açtı, Boey Defteri Kapanıyor Bayern Kesenin Ağzını Açtı, Boey Defteri Kapanıyor
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! Oyalanmaya Gerek Yok: Barış Teslimiyet Değildir, Taviz Değildir 'Oyalanmaya Gerek Yok, Barış Taviz Değildir'