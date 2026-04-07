İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Emniyet tarafından yapılan açıklamada 2 polisin yaralandığı ve 3 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.
3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
