İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı! 4 Ölü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde kanlı saldırılarını sürdürüyor. Son olarak iki eve düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinde bir evin hava saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Açıklamada, Filistinli "Sukeyk" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında bir kadının yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

HAN YUNUS'TA BİR EV BOMBALANDI

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de bir evin bombalandığı kaydedilen açıklamada, bölgeye sivil savunma ekiplerinin gönderildiği bilgisi verildi. Açıklamada, İsrail'in bombaladığı evin enkazından 3 Filistinlinin cesedi ile bazı yaralıların çıkarıldığı bildirildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 584 Filistinli öldü, 109 bin 731 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA