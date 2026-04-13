İsrail Başkonsolosluğu Önündeki Silahlı Saldırıda Yeni Gelişme: 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanlardan 3’ü adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından 3 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırganlar Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, 1 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Polis incelemesinde tutuklanan 9 kişinin, IŞİD'in hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri, örgütle irtibat ve iltisaklarının doğrulandığı, örgütle arasında organik bağ kuran kişilerin IŞİD'in hedef ve çıkarları doğrultusunda, silahlı olarak faaliyet yürütmek şeklindeki eylemleriyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA