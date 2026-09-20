İsrail Bağlantılı Forex Operasyonunda Çarpıcı Detay: Dolandırıcılara Moral İçin Dansöz Getirmişler

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Milli Istihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye ayağı deşifre edilen İsrail bağlantılı uluslararası organize foreks dolandırıcılığı şebekesine ait 31 firmanın 40'tan fazla ofisine yönelik 18 Eylül tarihinde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan baskınlarda yapılan aramalar neticesinde dijital materyallere el konuldu.

ÖZEL OPERASYONLAR YAKALANDILAR

Ofislere yapılan baskınlarla birlikte üst düzey yetkili olduğu tespit edilen İsrailli şahıslar özel operasyonlarla gözaltına alındı. İlker Robert Hason, Karolin Levi Hason ve Amit Ygal gibi faaliyet kapsamındaki üst düzey yetkili İsrailli şahısların dijital materyallerinin ön incelemesinden çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

MORAL VERMEK İÇİN OFİSLERE DANSÖZ GETİRMİŞLER

İsrailli üst düzey yetkili insanları dolandırmakla görevli çalışanların moral ve motivasyonlarını kuvvetlendirmek maksadıyla dolandırıcılık ofislerine dansöz getirip oynatmışlar. Dansöz partilerinin yanısıra, fuhuş ve uyuşturucu partilerinin de çalışanların motivasyonunu artırmak için başvurulan yöntemlerden olduğu yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi